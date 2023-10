Zu einem Frontalcrash zwischen zwei Autos ist es am Dienstag im Pfändertunnel in Bregenz gekommen. Ein Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr zusammen mit seiner Ehefrau am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr durch den Pfänndertunnel in Bregenz Richtung Deutschland. Wegen Bauarbeiten wurde der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen durch eine Tunnelröhre geleitet.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein 41-jähriger Autofahrer, der dem 78-Jährigen entgegenkam, auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit dem Auto des Mannes zusammen.

Bei dem Unfall wurde der 41-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Die Rettungskräfte mussten ihn mit Hilfe einer Bergeschere aus dem Autowrack befreien. Er wurde in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert.

Der 78-jährige Autofahrer und seine Frau wurden nur leicht verletzt. Der Pfändertunnel war bis 23:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt fünf Rettungsfahrzeuge mit zehn Einsatzkräften, die Feuerwehren Rieden und Lochau mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeuge der ASG mit fünf Einsatzkräften.

Der Pfändertunnel ist ein Tunnel auf der österreichischen Rheintal/Walgau Autobahn A14 und dient als Umfahrung der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz. Der Tunnel führt unter dem 1.064 Meter hohen Pfänder hindurch und bildet das maßgebliche Verbindungsstück zwischen der österreichischen A14 und der deutschen A96, die von Lindau nach München führt.