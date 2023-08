In Pertisau in Tirol hat sich eine 32-jährige Frau beim Wandern verletzt. Sie blieb mit dem Fuß in einem Viehgitter hängen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Am Mittwochvormittag spielte sich in Pertisau in Tirol ein Unfall beim Wandern ab, bei dem sich eine 32-jährige Deutsche verletzte. Laut Polizei wanderte die Frau mit ihrer Familie, als es um kurz vor 11 Uhr passierte. Die 32-Jährige blieb mit dem rechten Bein in einem Viehgitter hängen, das die Familie überqueren musste.

Wanderin bleibt in Pertisau in Viehgitter hängen

Das Bein der 32-Jährigen rutschte dabei jedoch zwischen zwei der Eisenstangen des Gitters und blieb stecken. Die Frau konnte sich nicht mehr selbst aus dem Viehgitter befreien. Ein Bekannter, der Familie, der ebenfalls beim Wandern dabei war, wählte deshalb den Notruf.

Feuerwehr befreit Frau, Rettungsdienst bringt sie ins Krankenhaus

Letztendlich rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte befreiten die Frau mit technischem Gerät aus dem Viehgitter. Anschließend brachte die Rettung sie in das Krankenhaus Schwaz. Dort wurde eine leichte Verletzung des rechten Unterschenkels festgestellt. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Eben am Achensee und Pertisau jeweils mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften, ein Rettungsfahrzeug mit drei Sanitätern und eine Streife der Polizeiinspektion Jenbach.