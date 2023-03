Eigenltich wollte eine ältere Frau am Donnerstagvormittag nur ihr Auto rangieren. Doch das ging schief: Ihr Auto fuhr rückwärts einen Mauerabsatz hinunter und kippte um. Die Feuerwehr musste anschließend die Fahrerin aus dem Auto befreien.

Die Frau war nach Angaben der Polizei gerade dabei, ihr Auto auf dem Friedhofsparkplatz in der Ziegelbühlstraße in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) zu rangieren, als das Auto rückwärts einen Mauerabsatz hinabfuhr und umkippte. Weil das Auto auf der Seite lag, konnte sich die Frau nicht selbstständig befreien.

Feuerwehr muss Fahrerin befreien

Ein Ersthelfer schlug die Heckscheibe des Autos ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Dame schließlich aus dem Auto. Ein Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport.