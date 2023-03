In Weingarten ist am Dienstagvormittag eine 88-jährige Seniorin beim Aussteigen aus einem Auto verletzt worden. Der Fahrer hatte beim Weiterfahren nicht bemerkt, dass sich die Frau noch am Auto abstützte.

Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Waldseer Straße. Der 52-jährige Fahrer hatte die 88-jährige Beifahrerin aussteigen lassen. Als er weiterfuhr um einen Parkplatz zu suchen, bemerkte er nicht, dass sich die Seniorin noch am Auto abstützte. Die 88-Jährige stürzte daraufhin und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.