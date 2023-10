30.000 Euro Sachschaden ist am Montag auf der A96 bei Westerheim entstanden. Ein Lkw scherte beim Überholen zu früh ein und krachte mit einem Auto zusammen.

Eine 46-jährige Frau fuhr am Montagabend mit ihrem Auto auf der A96 in Richtung Lindau. Weil es regnete, fuhr sie mit etwa 90 km/h auf dem rechten Fahrstreifen, berichtet die Polizei. Kurz nach der Anschlussstelle Erkheim bei Westerheim wurde sie nach eigenen Angaben von einem Sattelzug überholt.

Sattelzug und Auto krachen auf A96 seitlich zusammen

Als dieser auf gleicher Höhe wie das Auto der Frau war, wechselte der Lkw laut Polizei plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei krachten beide Fahrzeuge seitlich zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau vor den Lkw geschleudert, krachte gegen die linke Seite des Lkw und anschließend zwei Mal gegen die Mittelleitplanke.

Lkw fährt nach Unfall auf A96 bei Westerheim einfach davon

Die Frau wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Ihr Auto wurde aber erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen, so die Polizei. Direkt nach dem Unfall hielt der Sattelzug zwar auf dem Pannenstreifen an, fuhr aber nach kurzer Zeit einfach weiter. Laut Polizei ist vom Sattelzug nur bekannt, dass es sich um eine dunkelblaue Zugmaschine mit hellem Auflieger handeln soll.

Polizei sucht Zeugen

Die Autobahnpolizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum Sattelzug geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08331/100311 melden.

Die Bundesautobahn 96 (A96) beginnt an der Grenze bei Lindau (Bodensee) und endet in München. Sie ist 172,5 Kilometer lang und verbindet die Bodenseeregion, die Ostschweiz und Vorarlberg mit dem Fünfseenland und dem Großraum München. Im Allgäu kommt sie an Westerheim vorbei, einer Gemeinde im Landkreis Unterallgäu. Westerheim hat 2.290 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) und sechs Gemeindeteile. Die Kommune ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim.