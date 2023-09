Nach einem Unfall mit einem Autofahrer ist ein Lkwfahrer in Warthausen ausgerastet. Er schleifte den Senior an den Haaren über die Straße.

Ein 72-jähriger Autofahrer war am Mittwochmittag mit seinem VW bei Warthausen (Landkreis Biberach) in Richtung B312 unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Riedlingen ab. Dabei übersah er wohl einen 51-jährigen Lkwfahrer, berichtet die Polizei. Der Lkw kam auf der B312 von links und hatte laut den Beamten Vorfahrt.

Lkwfahrer greift nach Unfall bei Warthausen Autofahrer an

Der Fahrer des Lasters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Crash. Anschließend ist der Lkwfahrer wohl vollkommen ausgerastet. Er soll den Senior an den Haaren über die Straße gezogen und dann auch noch am Hals gepackt haben. Dadurch wurde der 71-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 100 Euro. Den Senior erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen den 71-Jährigen ermitteln die Polizisten wegen Körperverletzung.