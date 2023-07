Gekracht hat es am Montag bei Neuravensburg in Wangen. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Beide Autos konnten anschließend nicht mehr weiterfahren.

Ein Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Montagmittag von Achberg in Richtung Neuravensburg unterwegs. Am Neuravensburger Weiher wollte er auf die Bodenseestraße abbiegen.

Autos krachen an der Kreuzung zur Bodenseestraße bei Neuravensburg in Wangen zusammen

Er hielt an, guckte und fuhr los. Doch dabei übersah er den Porsche, der ihm entgegenkam. Es kam zum Crash, bei dem der Unfallverursacher mittelschwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des Porsches wurde verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden - Gesamtschaden von 47.000 Euro

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während am Auto des Unfallverursachers ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand, beläuft sich der Schaden am Porsche auf rund 45.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Autos war die Bodenseestraße für etwa 60 Minuten komplett gesperrt.