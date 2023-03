Am Montag ist ein Deutscher in Umahusen (Tirol) bei einer Wanderung am Narrenkogel schwer verletzt worden. Beim Abstieg stürzte der 57-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in eine 50 bis 60 Meter tiefe Rinne ab.

Trotz seiner schweren Verletzungen konnte der Mann selbstständig den Notruf wählen. Weil er jedoch durch seinen Sturz einen Gedächtnisverlust erlitten hatte, konnte er seinen genauen Standort nicht durchgeben. Daher wurde das beschriebene Gebiet von mehreren Bergrettern aus Umhausen und Niederthai, sowie einem Rettungshubschrauber abgesucht.

Schwierige Rettung

Nach mehrmaligem Abfliegen konnte der Verunglückte schließlich gefunden werden. Allerdings konnte er nicht mit einem Tau gerettet werden. Daher mussten Mitglieder der Bergrettung zu Fuß zum Verletzten aufsteigen. Nach der Erstversorgung wurde der 57-Jährige mit einer Seilsicherung aus dem steilen Gelände geborgen und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.