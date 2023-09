In Rohrberg im österreichischen Bundesland Tirol hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall bei Waldarbeiten ereignet. Eine 43-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Schwerer Unfall bei Waldarbeiten in Rohrberg am Donnerstagabend im österreichischen Bundesland Tirol. Laut der Landespolizei Tirol war ein Ehepaar mit Holzarbeiten in der Nähe ihres Bauernhofes beschäftigt.

Ehefrau (43) arbeitete an Seilwinde

Während der Ehemann unterhalb eines Feldweges Forstarbeiten durchführte, bediente die 43-jährige Frau die Seilwinde eines Kleintraktors und zog gefällte Bäume aus dem Wald. Der gemeinsame fünfjährige Sohn befand sich dabei etwas abseits der Mutter.

Traktor stürzt Böschung hinab und reist 43-jährige Mutter mit sich

Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Kleintraktor gegen 18:30 Uhr plötzlich seitlich eine Böschung hinab und überschlug sich. Die 43-jährige Frau wurde dabei von dem Traktor mitgerissen und blieb dann unter dem Traktor liegen.

Unfall bei Waldarbeiten: 43-Jährige schwerst verletzt

Die alarmierten Rettungskräfte konnten die 43-Jährige bergen und brachten sie mit schwersten Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber "Heli4" in die Uniklinik nach Innsbruck. Laut der Landespolizei Tirol waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Aschau und Kaltenbach im Einsatz sowie die Bergrettung Kaltenbach im Einsatz.