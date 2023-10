Am späten Dienstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Verkehrsunfall zwischen Ungerhausen und Rummeltshausen.

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer mit sei alleinbeteiligt verunfallt. Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Strecke von etwa 100 Metern. Die Beamten stellten beim Fahrer eine Alkoholisierung fest, woraufhin sie eine Blutentnahme anordneten. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro und an den Leitplanken ein Schaden von circa 5.000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Crash bei Westerheim: Unfallfahrer verliert Führerschein

Die aufnehmenden Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Neben der Polizei war die Feuerwehr Günz an der Günz zur Ausleuchtung der Unfallstelle und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.