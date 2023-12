Vier verletzte Menschen und 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag auf der B31 bei Überlingen. Ein Autofahrer hatte dort in einem dreispurigen Bereich gewendet, als er merkte, dass er sich verfahren hatte.

Nach einem riskanten Wendemanöver auf der B31 ermittelt die Polizei wegen Straßengefährdung, wie sie berichtet. Ein 30-jähriger Mann war am Freitag gegen 13:00 Uhr mit seinem Opel auf der B31 zwischen Stockach und Überlingen unterwegs, als er offenbar bemerkte, dass er in die falsche Richtung fuhr. In einem dreispurigen Bereich der B31 wollte der Mann in einer Nothaltebucht wenden.

Unfall nahe Überlingen: Drei Menschen werden leicht, eine Frau schwerer verletzt

Dabei krachte er seitlich mit dem VW eines 70-Jährigen zusammen, der ebenfalls in Richtung Überlingen unterwegs war. Sowohl der 30 Jahre alte Autofahrer als auch seine Beifahrerin und der VW-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Schlimmer erwischte es die Beifahrerin des 70-Jährigen. Sie zog sich bei dem Crash schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

B31 bleibt nach Unfall nahe Überlingen stundenlang gesperrt

Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis 16.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Vor Ort waren auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren.

Die Beamten der Verkehrspolizei beschlagnahmten noch vor Ort den Führerschein des 30-Jährigen. Zudem musste der ausländische Fahrer zu Sicherung des Verfahrens einen vierstelligen Geldbetrag hinterlegen.

