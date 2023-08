Bei Tux in Tirol hat es einen schweren Alpinunfall gegeben. Eigentlich wollte ein Mann nur kurz Wasser lassen. Er stürzte aber 20 Meter ab und verletzte sich.

Der Alpinunfall bei Tux in Tirol passierte am Dienstag. Eine Gruppe bestehend aus einem 58-jährigen Deutschen und seinen Freunden unternahm an diesem Tag eine Wanderung in Tux. Die Tour führte die Wanderer über einen Schotterweg, der von der Lattenalm in Richtung Lanersbach geht. Auf diesem Weg entfernte sich der 58-Jährige von der Gruppe, um seine Notdurft zu verrichten, wie die Polizei mitteilt.

Beim Pinkeln auf nasser Wiese ausgerutscht und 20 Meter in die Tiefe gestürzt

Als der Mann gerade damit beschäftigt war Wasser zu lassen, rutschte er auf der nassen Wiese aus. Der 58-Jährige stürzte daraufhin etwa 20 Meter über steiles Gelände ab. Er zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu.

Schwerverletzter Mann geborgen und mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Seine Begleiter setzten einen Notruf ab. Der Deutsche wurde von der Bergrettung Tux erstversorgt, vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und im Anschluss in die Klinik Innsbruck geflogen.