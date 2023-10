Nach einem schweren Unfall bei Stetten droht ein 19-jähriger in seinem Auto zu verbrennen. Ersthelfer konnten den Mann glücklicherweise retten.

Ersthelfer haben einem 19-jährigen Autofahrer nach einem Unfall bei Stetten möglicherweise das Leben gerettet. Laut der Polizei Mindelheim war der 19-Jährige am Freitagmorgen auf der Straße von Mussenhausen nach Erisried in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer aus Beton geprallt. Danach blieb das Auto in einem Feld stehen und fing Feuer.

Helfer holen Unfallfahrer (19) nach Unfall bei Stetten aus brennendem Auto

Ersthelfer gelang es den jungen Autofahrer sofort aus dem PKW zu retten. Durch das schnelle Eingreifen der Helfer kam der 19-Jährige mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug brannte fast komplett aus und musste von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.