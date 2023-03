Für eine Autofahrerin endete die Fahrt mit ihrem neu gekauften Auto am Sonntagabend bei Schwangau in einem Straßengraben.

Die Urlauberin aus Spanien war am Sonntagabend mit ihrem Auto von Füssen in Richtung Hohenschwangau unterwegs. An der Horner Gabel wollte die Urlauberin dann nach rechts in Richtung Hohenschwangau abbiegen.

Da die Frau bei den winterlichen Straßenverhältnissen aber zu schnell unterwegs war und auch noch Sommerreifen auf dem Auto montiert waren, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend rutschte die Frau mit Ihrem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen. Dort blieb das Auto dann liegen.

Ein herbeigerufener Abschleppwagen musste das Auto der Frau bergen. Zudem musste die Fahrerin noch vor Ort ein Bußgeld in Höhe von rund 200 Euro bezahlen.