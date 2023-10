Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag bei Ruderatshofen (Ostallgäu) gekommen. Ein Polizeifahrzeug krachte dort mit einem Zug zusammen.

In Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu) ist am Donnerstagnachmittag ein Streifenwagen der Polizei mit einem Zug zusammengeprallt. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich am Bahnübergang an der Bürgermeister-Andreas-Müller-Straße.

Unfall zwischen Zug und Streifenwagen bei Ruderatshofen: Zwei Polizeibeamte verletzt

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West kollidierte der Streifenwagen gegen 14:45 Uhr mit einem Regionalexpress. Dieser war von Kaufbeuren nach Kempten unterwegs. Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen drei Polizistinnen und ein Polizist in den Fahrzeug - der Streifenwagen war ohne Sonderrechte unterwegs. Eine Beamtin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden - auch der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Alle vier Insassen des Streifenwagen und der Lokführer stünden zudem unter Schock, so der Polizeisprecher weiter.

Keine Verletzten im Zug

In dem betroffenen Regionalexpress befanden sich rund 80 bis 100 Fahrgäste - sie blieben alle unverletzt, so die Polizei weiter. Der Bahnübergang sei technisch nicht gesichert gewesen, heißt es weiter. Dies bedeutet, dass die Schrankenanlage nicht in Betrieb war. Stattdessen wurde durch die Bahn ein Streckenposten mit der Sicherung beauftragt. Ob der Bahnübergang zum Unfallzeitpunkt tatsächlich gesichert wurde ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Den Sachschaden beziffert das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit mehreren zehntausend Euro.

Bahnstreckensperrung Buchloe-Lindau: Bahn richtet Schienenersatzverkehr ein

Die Bahnstrecke zwischen Buchloe und Lindau ist aktuell gesperrt. Nach Informationen der Bahn halten Züge, die aus Kempten kommen, in Günzach. Die Züge, die aus Buchloe heranfahren, stoppen in Kaufbeuren. Die Deutsche Bahn richtet derzeit einen Schienenersatzverkehr ein. Sie warnte allerdings in einer ersten Mitteilung: "Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen."

Ruderatshofen liegt an der Bahnstrecke nach Lindau

Die Gemeinde Ruderatshofen liegt im Landkreis Ostallgäu und gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen. Die Ortschaft liegt direkt an der Bahnstrecke Buchloe-Lindau. Einen Bahnhalt gibt es in dem 1.800-Einwohnerort nicht.