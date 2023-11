Ein tödlicher Unfall hat sich am Montag auf der A8 bei Merklingen ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen parkenden Lkw. Der Beifahrer starb.

Autofahrer kommt bei Merklingen von der Fahrbahn ab

Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht auf Montag gegen 1:45 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart, als er bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) die Kontrolle über sei Auto verlor. Er kam nach Angaben der Polizei auf Höhe des Parkplatzes Widderstall von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Sattelauflieger, der an der Ausfahrt des Parkplatzes parkte.

Unfall auf der A8: Beifahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Auf dem Beifahrersitz des Skodas saß ein 19-jähriger Mann. Er wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtet die Polizei. Auf dem Rücksitz saß zudem ein 32-jähriger Mann. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Mit leichten Verletzungen kam dagegen der 20-jährige Fahrer des Autos davon. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.

A8 in Richtung Stuttgart bleibt stundenlang gesperrt

Warum der Skoda von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete ein Gutachten an, um die Unfallursache zu klären. Das Auto und der Lkw wurden sichergestellt und abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Stuttgart bis etwa 5:45 Uhr komplett gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 85.000 Euro.