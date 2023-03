Bei Meckenbeuren stürzt ein überholender Motorradfahrer, weil ein Autofahrer ebenfalls zum Überholen ausschert. Während der Motorradfahrer sich verletzt, fährt der Autofahrer einfach weiter.

Der 34 Jahre alte Motorradfahrer war laut der Polizei von Tettnang in Richtung Reute unterwegs. Dabei überholte er eine langsam fahrende Fahrzeugkolonne. Ein Autofahrer, der in der Kolonne fuhr, setzte dann auf einmal ebenfalls zum Überholen an. Doch der Autofahrer übersah, dass der Motorradfahrer bereits am Überholen war und von hinten ankam.

Motorradfahrer muss abbremsen und stürzt

Der 34-Jährige musste wegen dem ausscherenden Wagen eine Vollbremsung machen um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen. Dabei stürzte er von seinem Motorrad. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter. Der Motorradfahrer erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen. Er musste aber vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seiner Maschine entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.