Zu einem Verkehrsunfall bei Marktoberdorf sind Rettungskräfte samt Hubschrauber, Polizei und Feuerwehr gerufen worden. Ein Mann war mit seinem Auto verunglückt.

Mit schweren Verletzungen ist ein 44 Jahre alter Mann nach einem Unfall bei Marktoberdorf ins Klinikum nach Kempten geflogen worden. Er war mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt.

So verlief der Unfall bei Marktoberdorf nach bisherigen Ermittlungen

Der genaue Grund, weshalb der Mann am Mittwochvormittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Sulzschneid und Kohlhunden verunglückt ist, ist laut Polizei noch unklar. Er fuhr mit seinem BMW durch eine S-Kurve. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet er auf die linke Seite und stieß mit dem Fahrzeug gegen den Baum. Der Wagen kam von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinab und landete auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach. Eingeklemmt wurde er entgegen ersten Vermutungen in dem Wrack nicht. Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 wurde er weggeflogen.

Dieses Großaufgebot ist bei dem Unfall im Einsatz

Im Einsatz waren die Rettungskräfte mit zwei Rettungswagen und Hubschrauber, die Feuerwehren Marktoberdorf und Sulzschneid mit rund 50 Mann und die Polizei mit zwei Fahrzeugen. Wegen des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten war die Ortsverbindungsstraße einige Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.