Mit seinem Traktor von der Straße abgekommen ist ein Mann am Samstag bei Lermoos. Sein Traktor stürzte daraufhin eine steile Böschung hinab und überschlug sich.

Der 21-jährige Mann fuhr laut Polizei am Samstagabend gegen 20:25 Uhr mit seinem Traktor die Bundesstraße von Lermoos in Richtung Ehrwald entlang. Gegenüber der Polizei sagte der Österreicher später, dass er während der Fahrt telefoniert hatte.

Traktorfahrer ist durch Handy kurz abgelenkt und kommt bei Lermoos von der Straße ab

Als er sein Handy danach in seine Hose stecken wollte, sei er kurz abgelenkt gewesen. Dadurch sei er von der Straße abgekommen und eine steile Böschung hinuntergestürzt.

Der Traktor überschlug sich und kam anschließend auf der Seite zum Liegen. Der 21-Jährige konnte noch selbstständig aus dem Traktor klettern. Ein Verkehrsteilnehmer, der den Traktor neben der Straße liegen sah, setzte den Notruf ab.

Alkoholtest bei Traktorfahrer verläuft positiv

Die Rettungskräfte versorgten den Traktorfahrer vor Ort. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Krankenhaus nach Reutte eingeliefert. Davor musste der junge Mann aber noch einen Alkoholtest machen, der positiv verlief, so die Polizei. Die Beamten nahmen ihm deshalb den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Während der Bergung des Traktors war die B187 im Bereich der Unfallstelle für ca. 90 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Gemeinde Lermoos

Lermoos ist eine Gemeinde mit 1.146 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Bezirk Reutte in Tirol (Österreich). Die Gemeinde liegt im Gerichtsbezirk Reutte. Lermoos gilt als einer der ältesten Orte im Außerfern. In den Jahren 1073 bis 1078 wurde er erstmals als „Larinmos“ urkundlich in einer Aufzeichnung des Hochstifts Freising über den Grenzverlauf im Werdenfelser Land genannt. Lermoos gehörte zu dieser Zeit zum Bistum Brixen.

Mit dem starken Zuwachs des Fremdenverkehrs stieg Lermoos zur wichtigsten Tourismusgemeinde im Außerfern auf. Mittlerweile hat die Gemeinde über 600.000 Übernachtungen pro Jahr (Stand 2019), die sich zu gleichen Teilen auf die Sommer- und Wintersaison verteilen. Lermoos ist Teil des Tourismusverbands Tiroler Zugspitz-Arena und hat mit dem Grubigstein ein eigenes Skigebiet.