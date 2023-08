Mit einem Wohnmobil zusammengeprallt ist am Mittwoch ein Autofahrer auf der B12 bei Kraftisried. Der Mann war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 55-jähriger Autofahrer war am Mittwoch auf der B12 von Kaufbeuren in Richtung Kempten unterwegs, als er bei der Anschlussstelle Kraftisried auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Zur weiteren Abklärung wurden sie ins Krankenhaus eingeliefert. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist derzeit noch unklar.

B12 bleibt bei Kraftisried für etwa zwei Stunden gesperrt

Nach dem Crash trat an beiden Fahrzeugen Diesel aus. Mitarbeiter der Straßenmeisterei mussten ihn abbinden. Während der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung war die B12 in diesem Bereich für etwa zwei Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser liegt im sechsstelligen Bereich.