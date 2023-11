Zwei Autos wollten am Montagmorgen bei Immenstadt auf die B19 fahren und krachten zusammen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden.

Autos krachen an der Auffahrt zur B19 zusammen

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Montagmorgen von Immenstadt in Richtung Rettenberg unterwegs. An der Anschlussstelle Immenstadt Süd wollte der Autofahrer nach links auf die Bundesstraße 19 auffahren. Er übersah jedoch einen 36-jährigen Autofahrer, der ebenfalls auf die B19 auffahren wollte und Vorfahrt hatte. Beide Autos krachten zusammen. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Er begab sich anschließend selbst ins Krankenhaus Immenstadt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich insgesamt auf über 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Autofahrerin nimmt Radlerin im Kreisverkehr die Vorfahrt

Wenig später musste sich die Polizeiinspektion Immenstadt um einen weiteren Unfall kümmern. Eine 72-Jährige fuhr mit ihrem Auto die Montfortstraße in Richtung Missener Straße entlang. Als sie in den Kreisverkehr einbog, missachtete sie allerdings die Vorfahrt einer Radlerin, die schon im Kreisverkehr war.

Die 20-Jährige konnte mit ihrem Rennrad zwar noch ausweichen, touchierte mit einem Pedal jedoch die Stoßstange des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Sie prellte sich dadurch den Rücken und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.