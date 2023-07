Schwer verletzt wurde am Sonntag ein Radler in Hohenschwangau. Der Mann war in der Nähe des Schwansees mit einer E-Scooterfahrerin zusammengekracht.

Der Radler fuhr einen Radweg in der Nähe des Schwansees entlang, als es zum Unfall mit der E-Scooterfahrerin kam. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Kopf zu. Er trug keinen Helm. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Unfallklinik.

E-Scooterfahrerin wird bei Unfall am Schwansee in Hohenschwangau nur leicht verletzt

Die E-Scooterfahrerin wurde bei dem Crash leicht verletzt. Sie wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht. Die Polizei appelliert an alle Radler und Scooterfahrer, einen Helm zu tragen.