In Heimenkirch hat es am Mittwoch einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto wollte einen Betonmischer überholen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug. Drei Menschen wurden verletzt.

Es war am Mittwochnachmittag als sich der Unfall bei Heimenkirch, auf Höhe Riedhirsch, ereignete. Dort fuhr ein 57-jähriger Autofahrer von Riedhirsch kommend, in Richtung Lindenberg. Er wollte dann einen vor ihm fahrenden Betonmischer überholen, übersah allerdings einen Wagen, der ihm in diesem Moment entgegenkam.

Fahrer jeweils leicht verletzt - Beifahrerin erleidet Halswirbelverletzung

Die Autos krachten frontal gegeneinander. Durch den Zusammenstoß wurden die jeweiligen Fahrer laut Polizei leicht verletzt. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs musste zudem aufgrund einer Halswirbelverletzung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.