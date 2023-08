Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall in Gestratz zugezogen. Er übersah beim Überholen einen abbiegenden Traktor.

Ein 47-jähriger Motorradfahrer war nach Informationen der Polizei am Sonntagnachmittag in Brugg, in der Gemeinde Gestratz (Landkreis Lindau), in Richtung Isny unterwegs, als es zum Unfall kam. Der Motorradfahrer übersah beim Überholen ein Traktorgespann, das nach links abbog.

Motorradfahrer streift in Gestratz Traktor und stürzt

Der Biker streifte mit seinem Motorrad den Vorderreifen des Traktors, fuhr in eine Senke und stürzte. Dabei wurde der 47-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort, flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.