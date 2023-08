In Friedrichshafen hat ein Mann auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Unfall gebaut. Der 30-Jährige war unter Drogen gefahren und mit einem Kleinbus zusammengestoßen.

Polizeibeamten war am Dienstag gegen 16:45 Uhr in der Maybachstraße der Wagen des Mannes aufgefallen. Weil der Mann für die Polizisten kein Unbekannter war, wendeten sie und wollten ihn kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der 30-Jährige allerdings Gas und fuhr über die rote Ampel in die Leutholdstraße.

Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Der Polizeimeldung zufolge missachtete er sämtliche Aufforderungen, sein Auto anzuhalten. Dabei verlor er bei nasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Leitplanke. Danach kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus.

Beamte finden Drogen im Auto

Nach kurzer Flucht zu Fuß konnten die Beamten der 30-Jährigen stoppen und vorläufig festnehmen. Der Grund für seine Flucht wurde bei der weiteren Überprüfung klar. Die Ermittler fanden knapp 100 Gramm Cannabis im verunfallten Auto. Der 30-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keinen Führerschein.

Fahrer des Kleinbus im Krankenhaus

Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Der Fahrer des Kleinbusses wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Tatverdächtige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Die Polizei beschlagnahmte die Betäubungsmittel.