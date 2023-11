Beim Auffahren auf die A96 bei Buxheim ist es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Der LKW-Fahrer hatte den Autofahrer übersehen.

Der Unfall ereignete sich am Mittag als ein 37-jähriger Fahrer eines Sattelzugs die Tangente von der A7 von Ulm kommend, auf die A96 in Richtung Lindau befuhr. Nachdem er am Autobahnkreuz Memmingen vorbeigefahren war, wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen aus Richtung München kommenden Autofahrer und stieß mit ihm zusammen.

Autofahrer leicht verletzt

Der 60-jährige Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war aber der Polizei zufolge nicht nötig. Die beteiligten Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Gegen den 37-jährigen Unfallverursacher wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Ähnlicher Unfall drei Stunden später

An nahezu gleicher Stelle ereignete sich drei Stunden später ein gleichgelagerter Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug. Auch in diesem Fall hatte der 63-jährige LKW-Fahrer ebenfalls den Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen. Bei der Kollision wurde jedoch dieses Mal niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden betrug knapp 8.000 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.