In Ettringen hat sich eine 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Sein Wagen krachte frontal gegen einen Baum und überschlug sich mehrmals.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es bei Ettringen zu einem schweren Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilt. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Auto die Staatsstraße 2015 von Türkheim kommend in Richtung Ettringen entlang. Kurz vor der Abzweigung Ettringen kam der junge Mann aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

Auto kollidiert bei Ettringen mit Baum und überschlägt sich

Im Grünstreifen touchierte das Auto zunächst einen Baum, stieß danach frontal mit einem weiteren Baum zusammen und überschlug sich abschließend mehrmals. Das Auto kam neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen.

25 Jahre alter Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Der 25-Jährige konnte sein Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Dennoch wurde er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem nicht mehr fahrbereiten Wagen und an den Bäumen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 22.000 Euro. Im Einsatz befanden sich zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Mindelheim sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und einem Rettungswagen. Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Türkheim übernahmen während der Unfallaufnahme die Ausleuchtung sowie Absicherung der Unfallstelle.