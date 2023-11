In letzter Zeit häufen sich im Allgäu die Meldungen über Unfälle im Straßenverkehr, bei denen Fußgänger beim Überqueren der Straße von Autos angefahren wurden. Am Mittwochabend ist es in Kempten zu einem solchen Unfall gekommen, der glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist.

Am späten Mittwochabend fuhr eine Autofahrerin die Bergstraße entlang und bog nach links in die Illerstraße ein. Der Polizeimeldung zufolge missachtete sie dabei den Vorrang eines von rechts kommenden Fußgängers und erfasste diesen mit dem rechten Außenspiegel.

Polizei sucht Unfallzeugin

Glücklicherweise zog sich der Fußgänger lediglich leichte Prellungen zu. Die Polizei ermittelt derzeit, wer zu diesem Zeitpunkt Grün hatte. In dem Zusammenhang suchen die Ermittler eine Zeugin, die den Verkehrsunfall beobachtet und dem Fußgänger Erste Hilfe geleistet hat. Laut Polizei wurde außerdem die Telefonnummer des Fußgängers falsch notiert. Die Verkehrspolizei Kempten bittet die Zeugin, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 zu melden.