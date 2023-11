Mit rund zwei Promille hat sich am Mittwoch ein Mann ans Steuer seines Sattelzugs gesetzt. Und das machte sich in seiner Fahrweise bemerkbar. Nahe Biessenhofen kam er von der Straße ab.

Eine Autofahrerin verständigte am Mittwochabend die Polizei in Marktoberdorf, weil ihr die unsichere Fahrweise eines Sattelzugs aufgefallen war, der zwischen Marktoberdorf und Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu) unterwegs war. Kurze darauf kam der Sattelzug bei Ebenhofen (Gemeinde Biessenhofen) auch schon von der Straße ab und blieb im Schnee stecken.

Lkw-Fahrer hat rund zwei Promille intus

Als Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass der Lkw-Fahrer nach Alkohol roch. Ein entsprechender Test bestätigte diesen Verdacht. Er zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Sie ordneten daher eine Blutentnahme an und stellten noch vor Ort den Führerschein des 43-järhigen Mannes sicher. Er muss außerdem mit einer Anzeige rechnen.