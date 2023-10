Abgeschleppt werden musste am Dienstag ein Auto auf der A96 bei Bad Wörishofen. Der Fahrer wollte einen Lkw überholen, als dieser plötzlich ausscherte.

Lkw schert während Überholvorgang auf der A96 bei Bad Wörishofen aus

Ein 35-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Dienstag auf der A96 in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Wörishofen wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um mehrere Lkw zu überholen, berichtet die Polizei. Während des Überholvorgangs scherte jedoch ein Sattelzug nach links aus, so dass der 35-Jährige ebenfalls nach links ausweichen musste. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Auto und krachte mehrmals in die Mittelschutzplanke, heißt es im Polizeibericht.

Autofahrer wird bei Unfall auf der A96 nahe Bad Wörishofen leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Sein Auto konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug, der an dem Unfall beteiligt war, fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter Richtung München. Die Autobahnpolizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100311 bei der Polizei melden.