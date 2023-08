Ein Frontalcrash hat sich am Montagvormittag auf der B32 bei Amtzell ereignet. Eine Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte am Montagvormittag ein Autofahrer bei Unterau (Geiselharz) in der Gemeinde Amtzell (Landkreis Ravensburg) auf die B32 auffahren. Dabei übersah er jedoch eine Autofahrerin, die von Ravensburg in Richtung Wangen im Allgäu unterwegs war. Es kam zum Unfall. Dabei geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Autofahrerin wird bei Unfall auf der B32 bei Amtzell schwer verletzt

Bei dem Crash wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Aktuell ist die B32 zwischen Geiselharz und der Autobahnauffahrt zur A96 bei Wangen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Weitere Informationen folgen.