Ein Vater und sein Sohn wollten sich bei einem Airsoft-Spiel im Bezirk Innsbruck vergnügen. Doch plötzlich brach unter ihnen der Boden weg.

Der 53-jährige Mann und sein 23-jähriger Sohn, beide aus dem Raum München, sowie ein 47-jähriger Mann aus dem Raum Stuttgart waren laut Polizei bei einem Airsoft-Spiel im Bezirk Innsbruck in Tirol auf ein Holzpodest gestiegen, als unter ihnen plötzlich der Boden wegbrach. Alle drei stürzten aus einer Höhe von drei Metern ab und krachten auf einen Schotterboden.

23-Jähriger aus dem Raum München wird schwer am Unterschenkel verletzt - Vater zieht sich Verletzungen am Kopf zu

Dabei zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen am Unterschenkel zu. Sein Vater wurde am Kopf verletzt. Mit leichten Verletzungen kam der 47-Jährige davon. Nachdem ein Notarzt die Verletzten vor Ort versorgt hatte, wurden Vater und Sohn in die Universitätsklinik nach Innsbruck eingeliefert.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Polizei ihre Berichte an die zuständigen Stellen weiterleiten.