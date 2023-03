Bei einem schweren Unfall auf der A96 bei Leutkirch hat sich am Sonntagnachmittag ein 72-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg war der Mann gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. Als er die die Autobahn über die Abfahrt Leutkirch-West verlassen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Ursache für den Unfall war eine zu hohe Geschwindigkeit, so die Polizei weiter.