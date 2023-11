Bei Alpbach in Tirol ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug über rund 100 Höhenmeter in die Tiefe gestürzt. Der Mann überlebte.

Am Dienstagabend hat sich im Gemeindebereich von Alpbach (Tirol) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut der Landespolizei Tirol war der 78-jährige Mann von der Zottaalm talwärts in Richtung Alpbach gefahren. Vermutlich aufgrund von Regen, nasser Straße und schlechten Sichtverhältnissen kam er gegen 17:15 Uhr mit seinem Pickup in einer Linkskurve von der Straße ab.

Alpbach: Auto stürzt Hang hinab

Das Fahrzeug des 78-Jährigen stürzte daraufhin rund 100 Höhenmeter über einen etwa 30 Grad steilen Grashang in die Tiefe. Dabei prallte der Pickup auch über eine Leitplanke und dürfte sich vermutlich mehrfach überschlagen haben. Nach Angaben der Polizei blieb das Fahrzeug dann quer zum Hand stehen. Der 78-jährige Fahrer konnte sich verletzt aus dem Fahrzeug retten und rutschte auf eine unterhalb des Hanges verlaufende Straße ab. Dort wurde er von einem Autofahrer entdeckt.

Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

Dieser habe dann die Rettungskräfte alarmiert. Der 78-jährige Unfallfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Der abgestürzte Pickup wurde von der Feuerwehr vor einem weiteren Absturz gesichert. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch 36 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Alpbach und Inneralpbach im Einsatz.