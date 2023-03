Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn A14 in Richtung Bregenz hat es am späten Dienstagabend vier verletzte Personen gegeben.

Laut der Polizei in Vorarlberg war ein 21-jähriger Autofahrer aus Bregenz gegen 17 Uhr auf den Verzögerungsstreigen der Abfahrt Hohenems gefahren und hatte dabei zu spät bemerkt, dass sich dort ein Stau entwickelt hatte. Durch die Kollision mit dem zuletzt stehenden Auto, wurde dieses auf drei weitere Fahrzeuge aufgeschoben.

Insgesamt mussten vier Personen vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus in Hohenems gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden, so die Polizei weiter. Die A14 war in Richtung Bregenz von 17:05 bis 18:15 Uhr teilweise gesperrt.