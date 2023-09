Freitagabend ereignete sich auf dem Jochpass bei Bad Hindelang ein Verkehrsunfall mit einem Bus. Es kam zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer.

Der Bus befuhr bergab eine Haarnadelkurve und konnte ein Ausschwenken seines Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn wegen der Fahrzeuglänge nicht vermeiden. Ein entgegenkommender Motorradfahrer konnte den Bus in der uneinsehbaren Kurve nicht rechtzeitig sehen und kollidierte auf seiner Spur mit ihm.

Glück im Unglück

Sowohl der Bus- als auch der Motorradfahrer gaben der Polizei gegenüber an, in mäßiger Geschwindigkeit möglich weit rechts gefahren zu sein. Glücklicherweise wurde Niemand verletzt. An dem Bus und dem Motorrad entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden, der von der Polizei vorläufig auf insgesamt 10.000 EUR geschätzt wurde.