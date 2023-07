Am Samstagnachmittag ist ein 24-jähriger Pilot eines Segelflugzeugs auf dem Flugplatz in Isny von einem Stahlseil am Oberschenkel verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, sollte das Segelflugzeug mithilfe einer Winde gegen 15:20 Uhr gestartet werden. Dabei wurde übersehen, dass im höheren Gras ein anderes Stahlseil über dem Stahlseil der Winde lag. Als die Winde auf Zug ging und sich das Stahlseil spannte, wurde das darauf liegende Stahlseil gegen das Segelflugzeug geschleudert.

Pilot kann sicher landen

Es durchschlug die Außenhaut des Segelflugzeugs und verletzte den 24-jährigen Piloten am Oberschenkel. Dieser konnte den Start abbrechen und sicher landen. Nach ambulanter Behandlung konnte der Pilot das Krankenhaus wieder verlassen. An dem Segelflugzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Ermittlungen in dieser Sache haben Beamte des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen übernommen.