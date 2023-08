Tödlich verunglückt ist am Dienstag ein Motorradfahrer auf der B16 nahe Pforzen. Der 24-Jährige prallte beim Überholen frontal mit einem Auto zusammen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr auf der B16 nahe Pforzen (Landkreis Ostallgäu). Der 24-jährige Motorradfahrer fuhr vom Pfarrdorf Ingenried in Richtung Großried. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Irpisdorf überholte er das Auto eines 33-Jährigen, obwohl für ihn ein Überholverbot galt.

Motorradfahrer überholt nahe Pforzen Auto und prallt mit Gegenverkehr zusammen

Kurz danach scherte er im Bereich einer unübersichtlichen Kuppe erneut aus, um das Auto eines 28-Jährigen zu überholen, berichtet die Polizei. Dabei kam es zum tödlichen Unfall. Beim Überholen krachte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, an dessen Steuer eine 54-jährige Frau saß.

Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der 24-jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B16 zwischen Ingenried und Großried für rund drei Stunden komplett gesperrt.

15-jähriger Mopedfahrer verunglückt tödlich bei Kißlegg

In diesem Sommer kam es bereits zu einigen schweren Motorradunfällen. Vor etwas mehr als einer Woche stürzte ein 17-jähriger Fahrschüler mit seinem Motorrad auf der A7 bei Sulzberg. Der Jugendliche kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Dabei wurde er schwer verletzt.

Tödlich endete im Juli der Unfall eines 15-Jährigen, der bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) mit seinem Moped unterwegs war. Der Teenager übersah beim Abbiegen ein Auto, wurde von diesem erfasst und auf die Straße geschleudert. Der 15-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er später an den Folgen des Unfalls starb.