Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat ein Fahranfänger am Montagabend auf der B12 bei Jengen verursacht. Beim Ausweichen verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Ein 18-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei am Montagabend auf der B12 in Richtung Buchloe unterwegs. Bei Jengen (Landkreis Ostallgäu) wich der junge Mann nach rechts aus, um nicht auf das Auto vor ihm aufzufahren. Doch dabei geriet er zu weit nach rechts. Er touchierte die Leitplanke, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf der Beifahrerseite in das Auto der 56-jährigen Frau.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden von fast 20.000 Euro.