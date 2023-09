Obwohl sie über ein Promille intus hatte, hat sich am Sonntag eine Frau ans Steuer ihres Autos gesetzt. Auf der A980 bei Waltenhofen verlor sie die Kontrolle.

Die 23-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen auf der A980 in Richtung Waltenhofen unterwegs. An der Anschlussstelle Waltenhofen verlor sie schließlich die Kontrolle über ihr Auto. Sie überfuhr den Grünstreifen, der die Auf- und Abfahrt trennt, und krachte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei wurde ihr Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die junge Frau nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten brachten die Frau daher zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Die Fahrerin musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben.