Totalschaden entstand am Sonntag an einem Auto auf der A980 bei Sulzberg. Der Fahrer des Wagens fuhr in Richtung Autobahndreieck Allgäu, als ihm ein Reifen platzte.

Ein 36-jähriger Autofahrer war am späten Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr auf der A980 in Richtung Autobahndreieck Allgäu unterwegs, als ihm kurz vor der Abfahrt Sulzberg ein Reifen platzte. Das Auto kam nach Angaben der Polizei nach rechts von der Straße ab, krachte gegen die rechte Schutzplanke und anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Dann kam das Auto auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

11 Bilder Benjamin Liss

Unfall auf der A980 bei Sulzberg: Autofahrer bleibt unverletzt - wirtschaftlicher Totalschaden am Auto

Der 36-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Auto entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an den Schutzplanken beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos kam es etwa eine Stunde lang zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnmeisterei Sulzberg und die Freiwillige Feuerwehr Waltenhofen regelten den Verkehr und banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.