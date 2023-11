Das Hinterrad eines Kleintransporters hat sich am Dienstag während der Fahrt auf der A96 bei Westerheim gelöst und ist auf die Gegenfahrbahn gerollt - direkt vor einen Lkw.

Ein 29-jähriger Mann war am Dienstagmorgen mit einem Kleintransporter inklusive Anhänger auf der A96 in Richtung München unterwegs, als sich kurz hinter der Anschlussstelle Holzgünz (Landkreis Unterallgäu) plötzlich das linke Hinterrad vom Transporter löste, berichtet die Polizei. Das rollte anschließend quer über die Fahrbahn, überwand die Betongleitwand und rollte auf die Gegenfahrbahn. Ein 34-jähriger Mann, der dort gerade mit seinem Lkw dort in Richtung Lindau fuhr, sah das Rad noch auf seinen Laster zurollen. Er konnte laut Polizei aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Rad von Kleintransporter rollt auf der A96 bei Westerheim vor Lkw

Beim Zusammenprall mit dem Rad wurde der Lkw des Mannes an der Vorderseite und am seitlichem Unterfahrschutz beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 800 Euro. An dem Kleintransporter beläuft sich der Schaden auf etwa 2.500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es kamen auch keine anderen Fahrzeuge zu Schaden. "Eine schlüssige Erklärung für den Verlust des Reifens fanden weder die Beamten noch der Fahrer des Kleintransporters", heißt es dazu im Polizeibericht.

Die Bundesautobahn 96

Die Bundesautobahn 96 (A96) ist die Weiterführung der österreichischen Rheintal/Walgau-Autobahn A14 in Vorarlberg, die vom Übergang der Arlberg Schnellstraße S 16 bei Bludenz über Feldkirch, Bregenz durch den Pfändertunnel bis zur österreichisch-deutschen Grenze in Hörbranz führt. Dort geht sie bei Lindau am Bodensee in Bayern in die A96 über. Von der Staatsgrenze bei Lindau führt sie bis zur bayerischen Landeshauptstadt München. Die A96 hat eine Länge von 172,5 Kilometern und durchquert die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Sie verbindet die Bodenseeregion, die Ostschweiz und Vorarlberg mit dem Fünfseenland und dem Großraum München.