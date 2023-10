Ein heftiger Hustenanfall hat am Mittwoch auf der A96 zu einem Schaden von etwa 58.000 Euro geführt. Ein Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle und kracht in die Leitplanke.

Ein so starker Hustenanfall hat am Mittwochabend einen Lkw-Fahrer auf der A96 bei Kißlegg überfallen, dass er von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke gekracht ist. Das berichtet die Polizei. Bei dem Unfall wurde auf der A96 zwischen Wangen und Kißlegg die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 180 Meter derart stark beschädigt, dass die Polizei Warnbaken aufstellen und die Höchstgeschwindigkeit vorübergehend auf 60 km/h reduzieren musste.

Lkw muss nach Unfall auf der A96 abgeschleppt werden

Der Lkw verkeilte sich bei dem Unfall. Er konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Weil die Fahrbahn stark verschmutzt war, musste sie mehrere Stunden für die Reinigung gesperrt werden. Am Sattelschlepper entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. An der Mittelleitplanke beläuft sich der Schaden auf etwa 40.000 Euro.