Weil er durch sein Navi kurz abgelenkt war, hat am Sonntag ein Autofahrer auf der A96 bei Kißlegg die Kontrolle über sein Auto verloren.

Ein 29-jähriger Autofahrer war am Sonntagabend auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg unterwegs, als es zum Unfall kam. Laut Polizei war er wohl so durch sein Navigationssystem abgelenkt, dass ihn ein vorausfahrendes Auto derart erschreckte, dass er die Kontrolle über seinen Audi verlor. Der Wagen geriet ins Schlingern und krachte in die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an der Leitplanke und am Audi beläuft sich auf rund 4.500 Euro.