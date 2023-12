Das Bewusstsein verloren hat ein Autofahrer am Freitag auf der A96 bei Erkheim. Er war in Richtung Lindau unterwegs, als er einen epileptischen Anfall erlitt.

Der 51-jährige Mann fuhr am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr mit seinem Auto die A96 in Richtung Lindau entlang, als er während der Fahrt plötzlich einen epileptischen Anfall erlitt, berichtet die Polizei. Er verlor daraufhin das Bewusstsein, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) frontal in die Mittelschutzplanke.

Unfall auf der A96 bei Erkheim: Mann wird schwer verletzt

Der 51-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Das Auto des Mannes wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte die Unfallstelle ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Die Krankheit Epilepsie

Epilepsie ist eine Erkrankung, bei der das Gehirn oder einzelne Hirnbereiche übermäßig aktiv sind und zu viele Signale abgeben.Das löst epileptische Anfälle aus. Manchmal zucken nur einzelne Muskeln. Der Anfall kann aber auch soweit gehen, dass der gesamte Körper krampft und Betroffene das Bewusstsein verlieren.

Eine Epilepsie kann in jedem Alter auftreten. Manche Menschen haben schon in der Kindheit ihren ersten Anfall, andere erst im Alter. Zwischen den Anfällen haben die meisten Betroffenen keine körperliche Beschwerden. Viele Menschen machen sich jedoch Sorgen, dass es zu einem erneuten Anfall kommt.

Es gibt zwar Medikamente, die erneute Anfälle verhindern und den Betroffenen zu einer guten Lebensqualität verhelfen. Doch diese helfen nicht jedem Erkrankten. Laut gesundheitsinformation.de haben 3 von 10 Betroffenen weiterhin regelmäßig Anfälle.

Die Autobahn 96

Die Bundesautobahn 96, kurz A96, beginnt an der Staatsgrenze bei Lindau am Bodensee und endet in München. Sie hat eine Länge von 172,5 Kilometer und verbindet die Bodenseeregion, die Ostschweiz und Vorarlberg mit dem Fünfseenland und dem Großraum München.