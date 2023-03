Kilometerlangen Stau im Berufsverkehr gab es am Montagmorgen auf der A8 im Bereich Elchingen: Bei einem Unfall sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Ein 22-jähriger Autofahrer war gegen 7:45 Uhr auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Oberelchingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das Auto eines 41-Jährigen auf. "Durch die Wucht des Aufpralls kam das Fahrzeug des 41-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in der Böschung, bis es total beschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen kam", heißt es im Polizeibericht.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Zunächst gab es die Mitteilung, dass womöglich mehrere Menschen in den Unfall-Autos eingeklemmt sind. Daher kam neben einem Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Die A8 war daher komplett gesperrt. Die Folge: ein kilometerlanger Stau.

Aufwendige Bergung

Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Für die Bergung kam ein Kran zum Einsatz. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges blieb unverletzt. Ein Mitfahrer dieses Fahrzeuges undder Unfallgegner wurden "glücklicherweise lediglich leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht", so die Polizei. Die Fahrbahn war im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für insgesamt zwei Stunden zumindest teilweise gesperrt. Die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen sowie die Autobahnmeisterei Dornstadt waren vor Ort im Einsatz.