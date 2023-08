Jede Hilfe zu spät kam für einen Motorradfahrer am Mittwoch auf der A8 bei Bad Aibling. Er fuhr in eine Baustelle, krachte gegen eine Leitplanke und starb.

Der 67-jährige Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 16:00 Uhr zusammen mit anderen Motorradfahrern auf der A8 in Richtung Salzburg unterwegs, als es nahe der Ausfahrt Bad Aibling (Oberbayern) verunglückte.

Motorradfahrer kommt bei Bad Aibling von der A8 ab und fährt durch Baustelle

Dort kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Baustelle und über einen Grünstreifen und krachte in eine Leitplanke. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Einsatzkräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren, aber ohne Erfolg.

Unfall auf der A8 bei Bad Aibling: Polizei geht von medizinischer Ursache aus

Die Verkehrspolizei Rosenheim versucht nun zu ermitteln, warum es zum Unfall kam. Die Beamten halten derzeit eine medizinische Ursache für wahrscheinlich. Ein Fremdverschulden schließen sie aus. Zur Klärung gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Au, Notarzt und Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Rosenheim, ein Rettungshubschrauber, sowie zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim.