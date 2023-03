Ein 18-jähriger Autofahrer hat offenbar die Kurve einer Autobahnabfahrt auf der A7 bei Bad Grönenbach unterschätzt. Er fuhr geradeaus und überrollte ein Kurvenschild und einen Leitpfosten.

18-Jähriger war am Mittwochmorgen auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. An der Anschlussstelle Bad Grönenbach verließ er die Autobahn. Allerdings fuhr er zu schnell in die Ausfahrt. In der Kurve fuhr er geradeaus und überrollte eine Kurventafel und einen Leitpfosten. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt.

Zum Glück nur Sachschaden

Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Gegen den jungen Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.