Am frühen Samstagmorgen ist ein LKW-Fahrer auf der Brennerautobahn am Steuer eingenickt und in eine Baustelle gefahren. Dabei richtete er großen Schaden an.

Der Unfall ereignete sich der Tiroler Polizei zufolge am Samstag gegen 04:50 Uhr. Ein 53-jähriger Marokkaner fuhr mit seinen Lkw auf der Brennerautobahn im Gemeindegebiet von Trins in Richtung Süden. Auf Höhe der Ausfahrt Wipptalerhof schlief der Mann ein und prallte mit der Beifahrerseite gegen die dortige Baustelleneinrichtung.

Massiver Stau während Aufräumarbeiten

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Laut Polizei wurden auch mehrere Leitbaken, Bauzäune und Betonleitwände beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der 53-Jährige bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus Hall. Während der Aufräumungsarbeiten entstand ein LKW-Rückstau bis Schönberg. Um 06:45 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.