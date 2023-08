Zwei Autos sind am Sonntag auf der B32 bei Boms frontal zusammengekracht. Eine Frau starb, mehrere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden schwer verletzt.

Zu dem tragischen Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B32 zwischen Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) und Altshausen (Landkreis Ravensburg) auf Höhe Schwarzenbach in Boms (Landkreis Ravensburg)

Eine 43-jährige Frau fuhr nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit ihrem Jeep die B32 in Richtung Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) entlang, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Warum es dazu kam, ist noch unklar. Dort krachte der Jeep frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 38-Jährigen zusammen.

Nach Frontalcrash auf der B32 bei Boms: Frau stirbt - Kinder werden schwer verletzt

Durch den Aufprall wurden die 38-Jährige und zwei Kinder, die ebenfalls in dem Auto saßen, eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie befreien. Die Fahrerin des VW wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Kinder wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die drei Menschen, die mit dem Jeep unterwegs waren, konnten selbst aus dem Auto klettern. Mindestens zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Sie kamen ebenfalls zur Untersuchung und medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Sachschaden an Autos beläuft sich auf ca. 30.000 Euro

Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die B32 war während der Unfallaufnahme für ca. 5 Stunden komplett gesperrt. Um den Verlauf des Unfalls rekonstruieren zu können und die Unfallursache zu ermitteln, schaltete die Polizei nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Gutachter ein. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Notfallnachsorgedienstes mit einem Großaufgebot vor Ort.

Boms ist eine Gemeinde mit 743 Einwohnern (31. Dezember 2022) im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg.